Kuwait-Stadt (AFP) Anlässlich der internationalen Geberkonferenz zu Syrien hat die Bundesregierung ihre Hilfe für die Opfer des Bürgerkrieges um 80 Millionen Euro aufgestockt. "Das Leid der Menschen in Syrien wird mit jedem Tag größer", erklärte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Mittwoch in Berlin. "Millionen von Menschen in der Region sind auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen." Deutschland stelle deshalb weitere 80 Millionen Euro an humanitärer Hilfe bereit. Damit sollten vor allem Projekte deutscher Hilfsorganisationen fortgesetzt und ausgeweitet werden.

