Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dringt auf eine Finanzierung der Mütterrente aus Steuergeldern anstatt aus der Rentenkasse. DGB-Chef Michael Sommer sagte am Mittwoch in Berlin, die Finanzierung der Leistung sei eine "Überstrapazierung der Rentenkasse". Für die Mütterrente seien keine Beiträge gezahlt worden, es handele sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die am Mittwoch die Jahresauftaktklausur des DGB-Vorstands besuchte, bezifferte die jährlichen Kosten laut Sommer auf 6,7 Milliarden Euro.

