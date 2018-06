Brüssel (AFP) Die EU-Kommission erleichtert die Unterstützung des Mittelstands mit staatlichem Geld. Die Behörde als oberster Wettbewerbshüter in Europa erließ neue Leitlinien für Subventionen, die am 1. Juli in Kraft treten, wie es am Mittwoch in einer Erklärung aus Brüssel hieß. Neben kleinen und mittelständischen Unternehmen, sogenannten KMU, soll der Staat auch Unternehmen mit einem mittelgroßen Kapital leichter unter die Arme greifen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.