Berlin (AFP) Angesichts mehrerer historischer Gedenktage in diesem Jahr will sich die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Nordrhein-Westfalens Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne), in ihrer Amtszeit besonders für eine "Erinnerungskultur an Schulen" einsetzen. Sie werde in diesem Jahr wieder Schülergruppen ins frühere NS-Konzentrationslager Auschwitz begleiten und zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg mit Jugendlichen nach Belgien reisen, erklärte Löhrmann am Mittwoch in Berlin bei der Übernahme der KMK-Präsidentschaft.

