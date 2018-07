Berlin (AFP) Die Linke hat vorgeschlagen, den früheren Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar zum Sonderermittler in der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA zu ernennen. Er solle in dieser Funktion mit allen erforderlichen Kompetenzen ausgestattet werden, sagte der Linken-Innenexperte Jan Korte am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Bundestages zum drohenden Scheitern des geplanten "No-Spy"-Abkommens. Der Grünen-Politiker Schaar war Ende vergangenen Jahres aus dem Amt des Datenschutzbeauftragten geschieden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.