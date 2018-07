Berlin (AFP) Die CDU/CSU hat im "Stern-RTL-Wahltrend" wie schon in der Vorwoche an Zustimmung verloren. Die Unionsparteien fielen in der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage um einen Punkt zurück auf 40 Prozent. Für die SPD würden sich demnach unverändert 23 Prozent der Wähler entscheiden.

