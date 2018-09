Köln (AFP) Nach einem bisher unveröffentlichten Regierungsgutachten darf einem Zeitungsbericht zufolge EU-Ausländern nicht das Kindergeld gekürzt werden, wenn sie ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Die Zahlung von Kindergeld dürfe nicht an ein bestimmtes Verhalten der Empfänger geknüpft werden, berichtete die Wochenzeitung "Die Zeit" am Mittwoch vorab über die Schlussfolgerungen einer Expertise des Jenaer Rechtswissenschaftlers Eberhard Eichenhofer. Das Gutachten hatte das Bundesfamilienministerium demnach im vergangenen Oktober in Auftrag gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.