Brüssel (dpa) - Beim Ausbau von Ökoenergien will die EU-Kommission den Staaten mehr nationalen Entscheidungsspielraum lassen. Das erfuhr die dpa. Zwar peilt die Kommission ein europaweites Ziel für das Jahr 2030 an. Dieses wäre aber nur für die EU als Ganzes zwingend, nicht für die einzelnen EU-Staaten. Die Länder sollen ihre nationalen Ziele selbst festlegen. Für das Jahr 2020 gibt es derzeit bindende Vorgaben für den nationalen Ausbau erneuerbarer Energien. Am kommenden Mittwoch will die EU-Kommission ihre Vorschläge für die europäische Klimapolitik bis zum Jahr 2030 offiziell präsentieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.