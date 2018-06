Straßburg (AFP) Spitzenvertreter der Europäischen Union haben Forderungen nach einer Einschränkung der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union entschieden zurückgewiesen. Das Recht, in einem anderen EU-Staat zu leben und zu arbeiten, gehöre zu den "Grundpfeilern" der Gemeinschaft, sagte im Namen des griechischen EU-Ratsvorsitzes der stellvertretende Außenminister Dimitris Kourkoulas am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg.

