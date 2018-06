Brüssel (AFP) Der Europäische Jüdische Kongress (EJC) beklagt einen zunehmenden Antisemitismus im europäischen Fußball. "Der Antisemitismus ist zum letzten akzeptierten Rassenvorurteil im Fußball geworden", erklärte EJC-Präsident Mosche Kantor am Mittwoch in Brüssel. Er kritisierte etwa eine Entscheidung der Justizbehörden in der westpolnischen Stadt Posen, antisemitische Gesänge im dortigen Stadion nicht als solche einzustufen.

