Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Jeffrey Dean Morgan ("Grey's Anatomy", "Watchmen - Die Wächter") übernimmt in dem Thriller "Desierto" die Rolle eines Bösewichts, berichtet der "Hollywood Reporter".

In dem Film um eine Gruppe illegale Einwanderer im US-mexikanischen Grenzgebiet soll Morgan einen rassistischen Grenzhüter spielen, der das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Jonas Cuarón, Sohn von "Gravity"-Regisseur Alfonso Cuarón, wird den Thriller inszenieren. Zusammen mit seinem Vater hatte er das Drehbuch für "Gravity" geschrieben.

Ab Februar will er in dem nordmexikanischen Staat Baja California drehen. Auch Gael Garcia Bernal ("Die Reise des jungen Che", "Babel") spielt in "Desierto" mit.