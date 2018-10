Paris (AFP) Frankreich bekommt einen neuen Generalstabschef: Die Truppen des Landes, das derzeit unter anderem mit Soldaten in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik im Einsatz ist, werden künftig von General Pierre de Villiers geführt. Das Kabinett ernannte den 57-Jährigen am Mittwoch zum Nachfolger von Admiral Edouard Guillaud. Der 60-jährige Guillaud war seit Anfang 2010 Generalstabschef und scheidet altersbedingt aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.