London (AFP) Beim mysteriösen Vierfach-Mord in den französischen Alpen hat sich eine Spur vorerst zerschlagen: Gegen den Bruder des erschossenen Familienvaters Saad al-Hilli, Zaid al-Hilli, werde wegen "unzureichender" Beweise nicht weiter ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch in London mit. Es seien derzeit auch keine weiteren Untersuchungen geplant, und alle Auflagen gegen Zaid al-Hilli würden aufgehoben. Er war zeitweise verdächtigt worden, ein Mordkomplott gegen seinen Bruder geschmiedet zu haben.

