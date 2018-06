Paris (AFP) Durch einen Wasserrohrbruch sind mindestens 10.000 Dokumente in der französischen Nationalbibliothek beschädigt worden. Das Wasser sei bereits am Sonntagabend in das Gebäude eingedrungen, nachdem es in der Nähe zu einem Rohrbruch gekommen war, teilte die Bibliothek am Mittwoch in Paris mit. Etwa 10.000 bis 12.000 Dokumente aus den Bereichen Literatur und Künste seien in unterschiedlichem Ausmaß beschädigt worden. Die Sammlungen hätten in Lesesälen in Sicherheit gebracht werden müssen.

