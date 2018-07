Doha (dpa) - Der frühere Sicherheitsbeauftragte des Deutschen Fußball-Bundes, Helmut Spahn, hält die pauschale Kritik und sogar offene Ablehnung des WM-Gastgebers Katar für übertrieben.

"Wir Europäer sollten keine Oberlehrer sein", sagte der Direktor des Internationalen Zentrums für Sportsicherheit in der katarischen Hauptstadt Doha im Interview der Nachrichtenagentur dpa. "In einem arabischen Land gibt es einen eigenen Lifestyle", erklärte der 52-Jährige. Bei den Vorwürfen wegen der Bedingungen von Gastarbeitern auf Baustellen im WM-Land sieht Spahn teilweise eine Doppelmoral: "Erntehelfer wohnen bei uns auch nicht in einem Loft."

Zugleich hat Spahn Sorge, dass die Olympischen Winterspiele in Sotschi von der Polizei geprägt werden könnten. Nach den jüngsten Anschlagen in Wolgograd mit mehr als 30 Toten werde Russland "sicherlich alles unternehmen", um die Spiele im Februar sicher zu gestalten, sagte Spahn. Die Herausforderung sei, bei einem Einsatz von 70 000 Polizisten aus dem Sportereignis "kein Sicherheitsevent" zu machen. Die Winterspiele in Sotschi beginnen am 7. Februar.

