Rotterdam (SID) - Torjäger Klaas-Jan Huntelaar vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat sich via Twitter einsatzbereit gemeldet. "Meine längste Vorbereitung aller Zeiten ist beendet. Fit wie ein Vogel. Die Jagdsaison beginnt", schrieb der "Hunter", der eine langwierige Knieverletzung auskuriert hat. Der 30-Jährige soll noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, das Trainingslager in Katar hatte der Stürmer zuletzt verpasst.

Huntelaar hatte den Schalkern fast die gesamte Hinrunde über gefehlt. Der Niederländer hatte am zweiten Spieltag einen Innenbandteilriss im rechten Knie erlitten, kurz vor seinem geplanten Comeback Mitte Oktober zog er sich bei einem Trainingsunfall erneut an dieser Stelle eine Verletzung zu. Schalke tritt zum Rückrundenauftakt am 26. Januar (17.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV an.