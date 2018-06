Gelsenkirchen (SID) - Torjäger Klaas-Jan Huntelaar steht beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der Niederländer konnte am Mittwoch bei der ersten Einheit der Königsblauen in Gelsenkirchen nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Katar schon einen Großteil der Übungen mitmachen und verzichtete lediglich auf das Trainingsspiel mit den Teamkollegen.

Das komplette Programm absolvierte hingegen Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der wegen einer Mandeloperation nicht mit nach Doha geflogen war. Abwehrspieler Joel Matip musste das Training mit Oberschenkelproblemen abbrechen.