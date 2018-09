London (SID) - Der ehemalige Champions-League-Sieger FC Chelsea hat den serbischen Fußball-Nationalspieler Nemanja Matic unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige wechselt für 25 Millionen Euro sofort vom portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon an die Stamford Bridge und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Das gaben die Engländer am Mittwoch bekannt.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, wieder hier zu spielen", sagte Matic am Mittwoch auf der Homepage der Blues. Der Offensivspieler war bereits 2009 aus Kosice nach London gewechselt, wurde allerdings 2011 zu Benfica weitertransferiert.

"Er ist als Spieler in Portugal gereift und ein fantastischer Mittelfeld-Allrounder geworden", sagte Teammanager José Mourinho: "Ich bin sicher, dass er sehr wichtig für uns werden wird." Matic, der in der laufenden Saison zwei Tore für Benfica erzielt hat, war zuletzt auch für das Tor des Jahres beim Ballon d'Or in Zürich nominiert gewesen.