Mijas (SID) - Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vier bis sechs Wochen auf Mittelfeldspieler Makoto Hasebe verzichten. Der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft zog sich beim 5:1 im Testspiel gegen den früheren Europapokalsieger Steaua Bukarest am Dienstag einen Außenmeniskusriss im rechten Knie zu.

Hasebe, der am Samstag seinen 30. Geburtstag feiert, soll am Donnerstag das Trainingslager des Clubs im spanischen Mijas verlassen und in Nürnberg weiter behandelt werden. Ob Hasebe operiert werden muss, ist noch offen.