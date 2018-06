Berlin (dpa) - Die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, will auf Vorbeugung, aber auch auf einen stärkeren Kampf gegen die Verbreitung von Suchtstoffen setzen. Ein besonderes Augenmerk will die 58-Jährige CSU-Politikerin auf Kinder mit Suchtproblemen in der Familie legen. Ihre Situation zu verbessern sei ein wichtiges Anliegen, sagte Mortler anlässlich ihrer Amtseinführung in Berlin. Das Kbinett hatte dem Vorschlag von Gesundheitsminister Hermann Gröhe zugestimmt, die Bundestagsabgeordnete zur Nachfolgerin von Mechthild Dyckmans zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.