London (AFP) Ein bewaffneter Mann, der in den Buckingham-Palast einzudringen versucht hatte, ist zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das entschied am Mittwoch ein Gericht in London. Der 44-jährige David Belmar war im Oktober von Sicherheitskräften überwältigt worden, als er versuchte, über das Nordtor auf das Gelände der königlichen Residenz zu gelangen. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm ein Messer gefunden. Die Queen hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in ihrem Palast auf.

