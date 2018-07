Neu Delhi (AFP) Erneut ist in Indien eine Touristin Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Die 51-jährige Dänin wurde in einem bei Touristen beliebten Viertel der Hauptstadt Neu Delhi von einer Gruppe von mehr als sechs Männern missbraucht, nachdem sie sich verlaufen und nach dem Weg zu ihrem Hotel erkundigt hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte, mehrere Verdächtige würden verhört.

