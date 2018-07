Tokio (AFP) Der japanische Technologiekonzern Toshiba übernimmt eine Kontrollmehrheit am künftigen britischen Atomkraftwerksbetreiber NuGeneration. Der Konzern werde im ersten Halbjahr 2014 einen 60-Prozent-Anteil an NuGeneration übernehmen, teilte Toshiba am Mittwoch mit. Der Deal hat einen Wert von 102 Millionen Pfund (rund 122 Millionen Euro). Wie viel Toshiba genau zahlt, teilte das Unternehmen aber nicht mit. Es habe eine "Anpassung" gegeben, hieß es in der Mitteilung.

