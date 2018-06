Tokio (AFP) Die japanische Regierung hat am Mittwoch grünes Licht für einen Plan des Fukushima-Betreibers Tepco gegeben, abgeschaltete Atomreaktoren andernorts wieder anzufahren. Industrieminister Toshimitsu Motegi genehmigte in der Hauptstadt Tokio grundsätzlich das Vorhaben, einzelne Einheiten in der Atomanlage Kashiwazaki-Kariwa in der nördlichen Präfektur Niigata wieder in Betrieb zu nehmen. Bevor dies geschehen kann, müssen allerdings die örtlichen Behörden dem Plan noch zustimmen, was ungewiss ist und in jedem Fall einige Zeit dauern könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.