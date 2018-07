Frankfurt/Main (dpa) - Ein 25 Jahre alter Mann hat sich in Frankfurt verschanzt und eine 18-Jährige in seiner Gewalt. Der Mann habe gesagt, er habe eine Schusswaffe, hieß es von der Polizei. Er verschanzte sich demnach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sachsenhausen. Die Hintergründe sind noch unklar. Bei der Frau handelt es sich vermutlich um die Ex-Freundin des Mannes.

