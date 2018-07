Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Luftverkehrsindustrie fordert von der Großen Koalition ein nationales Luftverkehrskonzept mit erweiterten Nachtflugmöglichkeiten. wettbewerbsfähige Nachtflugoptionen müssten in dem Konzept dauerhaft festgelegt werden, erklärten Spitzenmanager sowie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft in Frankfurt. Es könne nicht sein, dass die Betriebszeiten an deutschen Flughäfen imm er mehr eingeschränkt werden, während Wettbewerber staatlich unterstützt rund um die Uhr fliegen dürfen, sagte Frankfurts Flughafenchef Stefan Schulte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.