Berlin (dpa) - Der Berliner Flughafenchef Hartmut Mehdorn hat Kritik widersprochen, die Lage am neuen Hauptstadt-Airport sei noch immer nicht im Griff. "Wir wissen ziemlich genau, wo wir stehen und welche Probleme wir haben", sagte Mehdorn bei einer Veranstaltung in der Berliner Beuth-Hochschule. Vor einem Jahr wurde die Eröffnung des neuen Flughafens auf unbestimmte Zeit verschoben. Auf die Frage, ob der Airport noch 2015 komplett in Betrieb gehen werde, sagte Mehdorn: "Dafür werden wir alles tun, dass das so stattfindet."

