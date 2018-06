Mexiko-Stadt (AFP) Der argentinische Dichter Juan Gelman ist tot. Gelman, der auch als Journalist und Übersetzer arbeitete, sei am Dienstag im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Mexiko-Stadt gestorben, teilte der Nationale Rat für Kultur und Kunst Mexikos mit. Der Dichter, der im Jahr 2007 mit dem Cervantes Preis, der höchsten literarischen Auszeichnung der spanischsprachigen Welt, ausgezeichnet worden war, war ein entschiedener Gegner der Militärdiktatur (1976 bis 1983) in seinem Heimatland Argentinien.

