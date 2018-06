Nagano (SID) - Eisschnellläuferin Jenny Wolf verzichtet in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi (7. bis 23. Februar) auf einen Start bei den Sprint-Weltmeisterschaften am kommenden Wochenende in Nagano/Japan. Die 34 Jahre alte Berlinerin, die bei den Spielen in Russland neben Claudia Pechstein die einzige echte Medaillenkandidatin des deutschen Eisschnelllauf-Teams ist, bereitet sich stattdessen in einem Trainingslager in Inzell auf den Saisonhöhepunkt vor.

Neben Wolf verzichten auch die weiteren bereits qualifizierten Sprinter wie die zweifache deutsche Meisterin Judith Hesse (Erfurt) oder 1000-m-Spezialist Samuel Schwarz (Berlin) auf einen Start in Nagano und die damit verbundenen Reisestrapazen. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) schickt in Denny Ihle (Chemnitz), Dennis Dressel (Erfurt), Denise Roth (Mylau) und Jennifer Plate (Berlin) vier Athleten ins Rennen, die ihr Sotschi-Ticket noch nicht sicher haben.