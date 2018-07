Madrid (AFP) Bei einem Sturm auf den Grenzzaun um die spanische Exklave Melilla ist es am Mittwoch etwa 60 Flüchtlingen gelungen, auf das Gebiet zu gelangen. Am Morgen hätten etwa 150 Menschen die Grenzanlage gestürmt, um die 60 von ihnen hätten es nach Melilla geschafft, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Demnach hatten etwa vier Stunden zuvor bereits 300 Flüchtlinge vergeblich versucht, in die spanische Exklave an der marokkanischen Mittelmeerküste zu gelangen.

