Kuala Lumpur (SID) - Schnelles Aus für die beiden besten deutschen Badmintonspieler bei den mit 500.000 Dollar dotierten Malaysian Open in Kuala Lumpur. Die Weltranglistenneunte Juliane Schenk (Berlin) musste in ihrem Erstrundenmatch gegen die Japanerin Mitani Minatsu nach nur einem gespielten Punkt verletzt aufgeben. Bei den Männern unterlag Europameister Marc Zwiebler aus Bonn in Runde eins gegen Parupalli Kashyap mit 19:21 und 13:21. Es war Zwieblers erste Niederlage im dritten Duell mit dem Inder. Schenk und Zwiebler waren die einzigen beiden deutschen Vertreter in den Einzel.