Köln (SID) - Die WM-Dritte Miryam Roper hat ihren Start bei der Judo-DM am Wochenende in Ettlingen abgesagt. Die 31 Jahre alte Leverkusenerin liegt derzeit über dem Limit ihrer Gewichtsklasse bis 57 kg und will auf eine radikale Abnahme verzichten.

"Nach dem langen und sehr erfolgreichen letzten Jahr habe ich mir über die Weihnachtsferien eine Auszeit gegönnt. Nicht nur vom Training, sondern auch von meiner sonst sehr disziplinierten Ernährung", schrieb Roper bei Facebook: "Ein bewusster Umgang mit dem Gewicht ist für mich notwendige Voraussetzung, langfristig Leistung bringen zu können. Die Zeit bis zum Wochenende ist leider zu kurz, um gesund abzunehmen. Zu oft habe ich in der Vergangenheit das kurzfristige Gewichtmachen mit einer Verletzung bezahlt."

Als nächste Starts peilt Roper den Grand Slam in Paris (8./9. Februar) und den Grand Prix in Düsseldorf (21. bis 23. Februar) an. Fernziel sind die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.