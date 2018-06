New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat ein kürzlich in Nigeria verabschiedetes Gesetz gegen Homosexuelle scharf kritisiert. Er fürchte, dass dadurch "Vorurteile und Gewalt" befördert werden könnten, erklärte Ban am Mittwoch. "Der Generalsekretär hofft inständig, dass die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes überprüft werden kann", sagte ein Sprecher.

