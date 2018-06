Washington (AFP) Die USA haben sich besorgt über die Gewalt am Rande des Referendums über eine neue Verfassung in Ägypten gezeigt. Diese sei nicht förderlich für den politischen Übergangsprozess in dem Land, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington am Dienstag. Unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung sei es wichtig, ein "positives Umfeld für die Zivilgesellschaft zu schaffen". Dazu müssten auch die Rechte politischer Aktivisten geschützt werden, betonte die Sprecherin..

