New York (AFP) Die US-Großbank Bank of America hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht. Das zweitgrößte Geldhaus der USA meldete am Mittwoch für 2013 einen Nettogewinn von 10,1 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Euro) nach 2,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Im vierten Quartal 2013 hat die Bank of America ihren Überschuss mit 3,2 Milliarden Dollar sogar mehr als verachtfacht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.