Los Angeles (AFP) Die Ex-Beatles Paul McCartney und Ringo Starr werden bei der Verleihung der Grammy-Awards gemeinsam auf der Bühne stehen. Die beiden treten am 26. Januar bei der Grammy-Gala im Staples Center in Los Angeles auf, wie die Recording Academy am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Die Beatles werden dabei als eine der "einflussreichsten Gruppen der Musikgeschichte" für ihr Lebenswerk geehrt. McCartney ist zudem für die Auszeichnungen für den Besten Rock-Song und die beste Filmmusik nominiert.

