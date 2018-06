Los Angeles (AFP) Bei einer Hausdurchsuchung in der Villa von Popstar Justin Bieber haben Polizisten Kokain gefunden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles. Der 19-jährige Bieber habe selbst nichts mit dem Kokain zu tun, die Droge habe offenbar dem in seinem Haus festgenommenen "Gentleman" gehört.

