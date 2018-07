Offenbach (dpa) - Am Donnerstag kann am Alpenrand ab und zu die Sonne durchkommen. Sonst bleibt es oft stark bewölkt bis bedeckt, in Ostbayern örtlich auch neblig-trüb.

Insbesondere im Norden, Westen und Südwesten kommt es zu erneuten Regenfällen, wobei es in weiten Teilen Bayerns meist trocken bleibt. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad bei Dauernebel in Ostbayern und 10 Grad am Niederrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen und Norden teils frisch aus Süd bis Südost. An der See und auf den Alpengipfeln sind starke, auch stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Freitag regnet es im Südwesten sowie im Norden und Osten zeitweise, in Richtung Nordosten sind auch Schneeflocken dabei oder es gibt gefrierenden Regen. In Bayern ist es hingegen meist trocken und auch im Westen lassen die Regenfälle später nach. Gebietsweise lockern die Wolken dort auf, teils gibt es aber auch Nebel und Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 Grad im Westen und bis -2 Grad im Südosten, bei längerem Aufklaren bei -5 Grad.