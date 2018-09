Brüssel (AFP) In einem besonders schweren Fall von Kindesmissbrauch ist ein Paar in Belgien zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht im wallonischen Nivelles verurteilte die Mutter des Opfers und ihren Freund am Donnerstag unter anderem wegen Vergewaltigung zu sechs und acht Jahren Gefängnis, wie die Agentur Belga meldete.

