New York (dpa) - Nach zwei freundlichen Handelstagen ist es an der Wall Street überwiegend moderat abwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,39 Prozent auf 16 417,01 Punkte nach. Der Euro war zeitweise im US-Handel wieder unter die Marke von 1,36 Dollar gesunken. Er erholte sich wieder und stand zum Handelsschluss an der Wall Street bei 1,3619 Dollar.

