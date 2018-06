Berlin (AFP) Die deutschen Landwirte und Lebensmittelproduzenten haben laut einer Hochrechnung im vergangenen Jahr Waren im Wert von 65,4 Milliarden exportiert. Zusammen mit der Landtechnik seien die Ausfuhren damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent auf den Rekordwert von 71,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte die German Export Association for Food and Agriculture (GEFA) am Donnerstag in Berlin mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.