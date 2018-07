Kopenhagen (AFP) Wegen Vorwürfen der Tierquälerei hat in Dänemark am Donnerstag die letzte Supermarktkette den Verkauf von Foie Gras eingestellt. Es habe eine breite Debatte über Tierschutz in Dänemark gegeben und dabei sei die Kette SuperBest zum Schluss gekommen, dass aus Sicht des Tierwohls der Verkauf von Stopfleberpastete nicht zu rechtfertigen sei, sagte ein Vertreter des Unternehmens. Demnach verkauften zuletzt noch zehn bis 20 der insgesamt 92 Filialen der Kette die umstrittene Delikatesse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.