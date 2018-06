Madrid (dpa) - Die Proteste gegen ein umstrittenes Straßenprojekt in Burgos im Norden Spaniens haben sich auf andere Städte des Landes ausgeweitet. In Madrid kam es in der Nacht im Anschluss an eine Solidaritätskundgebung für die Gegner des Vorhabens in Burgos zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. 14 mutmaßliche Randalierer wurden festgenommen. Fünf Polizisten und sechs Demonstranten wurden verletzt. Teilnehmer einer spontanen Kundgebung hatten Polizisten mit Flaschen beworfen, Müllcontainer und Autos in Brand gesetzt und eine Bank verwüstet.

