Berlin (AFP) Ein Bundeswehr-Tornado ist am Donnerstagabend nahe Laubach in der Eifel abgestürzt. Die zwei Piloten seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz. Sie hätten sich per Schleudersitz retten können. Andere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

