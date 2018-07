Straßburg (AFP) Das EU-Parlament hat sich klar gegen die Zulassung einer neuen Genmais-Sorte ausgesprochen. Der Pollen der Genmais-Sorte 1507, genannt Herculex, könne harmlose Schmetterlinge und Motten gefährden, hieß es in einer am Donnerstag verabschiedeten Entschließung. Die Abgeordneten forderten die nationalen Regierungen auf, die Zulassung zu verhindern. Das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin erklärte dazu, derzeit werde eine Positionierung vorbereitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.