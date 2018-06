München (AFP) Am Freitagmorgen geht in Deutschland ein weiterer Fernsehsender für Kinder an den Start. Der Disney Channel, bislang ein Bezahlsender, geht mit einem neuen Konzept frei empfangbar auf Sendung. Am Abend will der Kanal ein erwachsenes Publikum ansprechen - in erster Linie Frauen.

