Algeciras (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Sieg im letzten Testspiel des Trainingslagers in Andalusien verpasst. Gegen den rumänischen Meister Steaua Bukarest kam das Team von Trainer Robin Dutt nicht über ein 0:0 hinaus. Im ersten Test am Sonntag hatte sich Werder dem niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen 0:1 geschlagen geben müssen. Bukarest unterlag am Dienstag dem in der Bundesliga noch sieglosen 1. FC Nürnberg 1:5.