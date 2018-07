Abu Dhabi (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein Trainingslager in Abu Dhabi mit einer Testspiel-Niederlage beendet. Der Bundesliga-15., der beim Rückrundenauftakt in rund einer Woche auf Hertha BSC trifft, unterlag dem ukrainischen Champions-League-Teilnehmer Schachtjor Donezk mit 0:1 (0:1). Der Brasilianer Alex Texeira (41.) traf gegen das Team von Trainer Armin Veh, der seine Mannschaft in der Pause komplett tauschte.