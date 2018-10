Hamburg (dpa) - Zuwächse bei Nivea & Co und eine starke Nachfrage nach Klebstoffen haben den Konsumgüterkonzern Beiersdorf 2013 auf die Sprünge geholfen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 6,14 Milliarden Euro.

Das teilte Beiersdorf am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mit. Ohne Währungseffekte lag das Plus bei 7,2 Prozent. "Das Wachstum in beiden Geschäftsbereichen zeigt, dass unser Unternehmen auf dem richtigen Weg ist", sagte Vorstandschef Stefan Heidenreich laut Mitteilung. Der Konzern wird seit einiger Zeit neu ausgerichtet. Heidenreich ist seit 2012 bei Beiersdorf. Seinen Vertrag verlängerte der Aufsichtsrat nun bis Ende 2019.