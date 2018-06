Milton Keynes (dpa) - Sebastian Vettels neuer Dienstwagen wird am 28. Januar vorgestellt. Dies teilte sein Formel-1-Rennstall Red Bull mit. Demnach wird der RB10 an einem Dienstag zum Auftakt der viertägigen Tests auf dem Circuito de Jerez präsentiert.

Auch das Mercedes-Team will seinen neuen Rennwagen erst zum Start der Probefahrten in Spanien enthüllen. Ferrari etwa möchte am 25. Januar zumindest die ersten Fotos des 2014er Autos veröffentlichen, McLaren am Tag zuvor.

